В Финляндии сотни россиян ждут рассмотрения документов на предоставление убежища

Число россиян, ходатайствующих о предоставлении убежища в Финляндии, растет. По данным иммиграционной службы, с начала октября 2022 года по конец мая 2024 года в Финляндию обратились 714 граждан России, но более 1,1 тысячи таких запросов уже находятся на рассмотрении.