УЕФА «временно» отказался от бойкота турниров ФИФА: «Эта позиция может быть немедленно пересмотрена, если того потребуют обстоятельства»

В УЕФА подтвердили, что отказались от бойкота турниров под эгидой ФИФА . Напомним, в июле, после того как стало известно о намерении ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE), новую коммерческую структуру для продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам, члены Союза европейских футбольных ассоциаций на внеочередном собрании приняли решение отказаться от выступления на турнирах Международной федерации футбола в случае, если ситуация не изменится.