Газета.ру

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В ОП поздравили россиян с восьмой годовщиной "Крымской весны"

Первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров поздравил россиян со значимым событием в государственной истории – восемь лет назад в этот день состоялось подписание договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.

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