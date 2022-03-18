В ОП поздравили россиян с восьмой годовщиной "Крымской весны"

Первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров поздравил россиян со значимым событием в государственной истории – восемь лет назад в этот день состоялось подписание договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.
Первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров поздравил россиян со значимым событием в государственной истории – восемь лет назад в этот день состоялось подписание договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.
Свежие комментарии