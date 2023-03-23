Эксперт заявил о неспособности Украины понять механизм потолка цен на нефть из РФ

Обсуждение представителями Украины темы ограничения цен на российскую нефть и спекуляции на этом говорит о том, что там не понимают самого механизма веденного потолка, который предполагает, что он должен быть лишь немного ниже рыночной стоимости.
Обсуждение представителями Украины темы ограничения цен на российскую нефть и спекуляции на этом говорит о том, что там не понимают самого механизма веденного потолка, который предполагает, что он должен быть лишь немного ниже рыночной стоимости.
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