Двоих фигурантов арестовали за махинации с поставками в Россию оборудования для протезов

В Москве суд арестовал бывшего главу протезно-ортопедического предприятия Бидзину Хубутию и еще одного фигуранта, который был представителем венгерской компании Sendix comsulting kft, за махинации с поставками в Россию оборудования для протезов.
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