Свекла, морковь и яйца. Салат «Всего по 4» — фантастически красивый и полезный

Салаты были привилегированным блюдом в Средние века. Их подавали только к столу знатных персон. Казалось бы, в чем причина элитарности салатов? Возможно, в блюде были какие-то дорогие ингредиенты для того времени.
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