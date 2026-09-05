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Кадры подготовки военнослужащих войск беспилотных систем

Кадры подготовки военнослужащих войск беспилотных систем

Группировка «Центр» завершила подготовку дроноводов. Кадры подготовки бойцов публикует Министерство обороны Российской Федерации.

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