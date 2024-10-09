Как увлечь юное поколение разговорами о малой Родине, обсудили в ЗС Приангарья

Много ли школьников глубоко знают историю Приангарья? Гордятся достижениями родного края? Сколько выдающихся земляков-предшественников и современников смогут назвать? Похоже, в историко-патриотическом воспитании молодежи, в региональном контексте в том числе, есть, что совершенствовать и усилить.
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