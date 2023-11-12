В Чувашии полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении

Угрожая ножницами работнице микрофинансовой компании, злоумышленник похитил из кассы 14 тысяч рублей и попытался скрыться на такси в соседнем регионе.
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