SCS Software показала автомагистрали Греции в Euro Truck Simulator 2 Студия SCS Software поделила...

SCS Software показала автомагистрали Греции в Euro Truck Simulator 2Студия SCS Software поделилась новыми скриншотами и подробностями автомагистралей и проселочных дорог Греции, по которым игроки смогут прокатиться в предстоящем дополнении для Euro Truck Simulator 2.
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