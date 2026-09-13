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Газета.ру

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Мирошник рассказал, почему эксперты ООН не посещают места преступлений ВСУ

Мирошник рассказал, почему эксперты ООН не посещают места преступлений ВСУ

ООН отказывается направлять экспертов для расследования преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нежелания ехать через Москву.

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