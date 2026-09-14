Татарстан авылларында медицина хезмәткәрләренә бер тапкыр өстәмә түләү биреләчәк

Татарстан авыл җирендә, шәһәр тибындагы бистәләрдә һәм кече шәһәрләрдә эшләүче медицина хезмәткәрләренә түләүләр өчен өстәмә финанслау алачак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым