Власти села Овгорт сдают в аренду трактор вместе с заказами на уборку улиц

Администрация села Овгорт предлагает коммерсантам заработать на уборке улиц. Они выставили на торги право арендовать муниципальный трактор, который можно будет использовать только для определенного перечня коммунальных работ.
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