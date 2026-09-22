Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский ответят за беды, которые принесли своим странам и народам других государств.
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