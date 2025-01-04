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Автопродажи в РФ выросли на 39% в 2024 году, лидирует Москва

Автопродажи в РФ выросли на 39% в 2024 году, лидирует Москва

В 2024 году продажи новых автомобилей в России выросли на 39%, до 1,8 млн единиц. Лидером стала Москва, возглавившая рынок легковых и лёгких коммерческих авто.

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