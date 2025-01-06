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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плотников о словах Ротенберга, что хоккеисты должны уметь играть в футбол: «Нет проблем с этим видом спорта. Все детство я играл во дворе»

– В одном из недавних интервью Роман Ротенберг заявил, что любой хоккеист должен уметь играть в футбол.

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