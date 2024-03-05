Царьград Осенью 2023-го в Челябинской области пьяный мигрант из Таджикистана Рустам Байжуменов убил Максима Никитина.
«Отделался лёгким испугом». Мигранта, убившего ветерана СВО, всего лишь ограничили в свободе
Комментарии
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Александр Петров
Кто там прокурор и судья по национальности к гадалке можно не ходить один или они оба мусульманина
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6 час.
Александр Петров
Байжуменов должен упасть с балкона, в открытый канализационный люк, утонуть в ванной, подскользнуться насмерть, отравиться шашлыком вариантов куча но будет самое лучшее когда он умрет голым в свинарнике!
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6 час.
Александр Петров
Так называемое "импортозамещение"(Хуснуллин Марат Шакирзянович завозит "трудовых мигрантов"- импортозаменители) уже убивает русских!!!
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6 час.
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