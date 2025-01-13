Искусственный интеллект научился прогнозировать инсульт по сетчатке

Предвестником скорого инсульта может служить состояние сетчатки. Ученые натренировали искусственный интеллект определять склонность к инсульту по этому органу, говорится в статье, опубликованной в журнале Heart.
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