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Царьград

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Чиновник задержан в Чувашии при передаче взятки в 3,5 млн рублей

Чиновник задержан в Чувашии при передаче взятки в 3,5 млн рублей

В Чувашии задержан сотрудник фонда капремонта, подозреваемый в посредничестве при взяточничестве. Следствие выявило передачу 2,5 млн рублей и попытку получения 3,5 млн рублей взятки.

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