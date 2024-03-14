Звезды российского шоу-бизнеса тогда и сейчас: как они выглядели в юности

Наверняка не все помнят, как выглядели наши любимые звезды несколько десятков лет назад. Так вот, сами селебрити с удовольствием выкладывают такие фото на своих страничках в соцсетях и некоторые из них мы вам покажем.
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