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Звезды российского шоу-бизнеса тогда и сейчас: как они выглядели в юности

Звезды российского шоу-бизнеса тогда и сейчас: как они выглядели в юности

Наверняка не все помнят, как выглядели наши любимые звезды несколько десятков лет назад. Так вот, сами селебрити с удовольствием выкладывают такие фото на своих страничках в соцсетях и некоторые из них мы вам покажем.

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