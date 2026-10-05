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Жительница Алтайского края запечатлела лесных птиц за повседневными делами. Фото

Жительница Алтайского края запечатлела лесных птиц за повседневными делами. Фото

Жительница Заринска Светлана Кулева запечатлела птиц в лесах Алтайского края. Снимками пернатых, занятых своими повседневными делами, она поделилась на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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