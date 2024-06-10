От стресса к творчеству. Как квилтинг становится терапией для души

Когда нахлынет хандра, крайне важно найти способ чувствовать себя бодро и поскорее справиться с ней. Квилтинг – вид шитья, который включает в себя сшивание слоев ткани вместе с наполнителем для создания утепленного текстиля – как не что другое подходит для этого.
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