Сам себе мастер
ГлавнаяВязаниеВышивкаСтекло и керамикаДеревоГлинаБисер и жемчугНовая жизнь стары...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сам себе мастер

161 621 подписчик

От стресса к творчеству. Как квилтинг становится терапией для души

От стресса к творчеству. Как квилтинг становится терапией для души

Когда нахлынет хандра, крайне важно найти способ чувствовать себя бодро и поскорее справиться с ней. Квилтинг – вид шитья, который включает в себя сшивание слоев ткани вместе с наполнителем для создания утепленного текстиля – как не что другое подходит для этого.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх