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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смелов перейдет из московского «Динамо» в махачкалинское за 35 млн рублей (Иван Карпов)

Егор Смелов близок к переходу в махачкалинское « Динамо ».  Клуб из Дагестана выиграл конкуренцию за полузащитника московского «Динамо» у « Крыльев Советов » и купит его за 35 миллионов рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов.

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