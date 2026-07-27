Смелов перейдет из московского «Динамо» в махачкалинское за 35 млн рублей (Иван Карпов)

Егор Смелов близок к переходу в махачкалинское « Динамо ». Клуб из Дагестана выиграл конкуренцию за полузащитника московского «Динамо» у « Крыльев Советов » и купит его за 35 миллионов рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов.
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