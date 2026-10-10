Сперцян сделал ассист в разгроме «Аль-Фатеха» со счётом 4:0

Эдуард Сперцян вышел на замену во втором тайме матча с «Аль-Фатехом» и помог «Аль-Ахли» разгромить соперника со счётом 4:0, отметившись результативной передачей в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
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