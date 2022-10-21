ЕСПЧ обязал Францию выплатить компенсацию активистке, осквернившей парижскую церковь

Boulevard Voltaire Франция ЕСПЧ обязал Францию выплатить компенсацию активистке Femen, осквернившей церковь Мадлен в Париже © РИА Новости Доминик Вомер Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции Консервативных французов возмутило решение Европейского суда по правам человека, который постановил выплатить компенсацию девушке, голой имитировавшей аборт с выкидышем младенца Иисуса посреди древней церкви в Париже, пишет Boulevard Voltaire.