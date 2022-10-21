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ЕСПЧ обязал Францию выплатить компенсацию активистке, осквернившей парижскую церковь

ЕСПЧ обязал Францию выплатить компенсацию активистке, осквернившей парижскую церковь

Boulevard Voltaire  Франция ЕСПЧ обязал Францию выплатить компенсацию активистке Femen, осквернившей церковь Мадлен в Париже © РИА Новости Доминик Вомер Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции Консервативных французов возмутило решение Европейского суда по правам человека, который постановил выплатить компенсацию девушке, голой имитировавшей аборт с выкидышем младенца Иисуса посреди древней церкви в Париже, пишет Boulevard Voltaire.

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