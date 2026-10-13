🚔 В Севастополе «лишённик» попался за рулём автомобиля с подложными номерами Сотрудники Госавтоинспекции остановили Mitsubishi, на котором стояли номера от другого авто — Mercedes, снятого с учёта.
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