Сегодня на площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя» прошла встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилёвым.
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