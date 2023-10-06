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Акционеры «Альфы» избавятся от «Вымпелкома», правительство вернуло нефтяникам демпфер, Воложу подрезали отступные

Акционеры «Альфы» избавятся от «Вымпелкома», правительство вернуло нефтяникам демпфер, Воложу подрезали отступные

Акционеры «Альфа-групп» наконец избавятся от одного из крупнейших российских активов. Контролируемый ими телеком-холдинг Veon завершает продажу «Вымпелкома» НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.

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