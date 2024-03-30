Генменеджер «Амура»: «С Барулиным договорились о новом контракте. По Бочарову переговоры в процессе, у него есть желание остаться»

– Могу подтвердить, что мы достигли договоренности о продлении контракта с Бобковым на два года. – Какова судьба у Владислава Барулина и Станислава Бочарова в клубе? – С Барулиным мы уже договорились о заключении нового контракта, здесь вопросов никаких не возникло.