Генменеджер «Амура»: «С Барулиным договорились о новом контракте. По Бочарову переговоры в процессе, у него есть желание остаться»

– Могу подтвердить, что мы достигли договоренности о продлении контракта с Бобковым на два года. – Какова судьба у Владислава Барулина и Станислава Бочарова в клубе? – С Барулиным мы уже договорились о заключении нового контракта, здесь вопросов никаких не возникло.
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