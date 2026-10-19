Когда я смотрю на итоговую цифру в брокерском приложении, первое чувство — лёгкое недоумение. Три года регулярных действий, сотни операций, десятки тысяч рублей начислений, а результат выглядит так, будто рынок просто вернул мне мои же деньги.
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