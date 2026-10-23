В Котовске прошел муниципальный этап регионального чемпионата по оказанию первой помощи. В нем приняли участие команды первичных отделений "Движения Первых" из дома детского творчества, школы-интерната, школы-ЭКОТЕХ и школы №3 с углубленным изучением отдельных предметов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС Из Тамбовской обл...
- Из Тамбовской обл...
- В ТГТУ наградили ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым