В Котовске прошел муниципальный этап регионального чемпионата по оказанию первой помощи. В нем приняли участие команды первичных отделений "Движения Первых" из дома детского творчества, школы-интерната, школы-ЭКОТЕХ и школы №3 с углубленным изучением отдельных предметов.