smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 604 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Strannik Mr
    Что , опять суки заминировали "Северный поток"?Крупные учения НА...
  • Людмила Лепаева
    Они налоги платят?В Москве и област...
  • Sergiy Che
    Да не будет никакого "дальнейшего" - писец будет его США...В США назвали усл...

Рейтинг южнокорейского президента Юн Сок Ёля вырос до почти 26% — опрос

Рейтинг южнокорейского президента Юн Сок Ёля вырос до почти 26% — опрос

Рейтинг южнокорейского президента Юн Сок Ёля вырос до 25,7%, 25 ноября пишет The Korea Herald. По данным опроса, проведенного Realmeter по заказу местного новостного агентства, положительная оценка деятельности Юна выросла на 2% по сравнению с предыдущей неделей, тогда как отрицательная оценка снизилась на 2,7%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх