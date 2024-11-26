Рейтинг южнокорейского президента Юн Сок Ёля вырос до почти 26% — опрос

Рейтинг южнокорейского президента Юн Сок Ёля вырос до 25,7%, 25 ноября пишет The Korea Herald. По данным опроса, проведенного Realmeter по заказу местного новостного агентства, положительная оценка деятельности Юна выросла на 2% по сравнению с предыдущей неделей, тогда как отрицательная оценка снизилась на 2,7%.