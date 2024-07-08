Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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- Вот скажи мне, Джо, в чем сила? - В санкциях, конечно же. - Неправильно, в импортозамещении!

- Вот скажи мне, Джо, в чем сила? - В санкциях, конечно же. - Неправильно, в импортозамещении!

Помните, когда в самом начале санкционного противостояния американские компании заявили, что, "фсё, никогда больше вам русским не видать Coca-Cola", и запретили продавать продукцию этого предприятия в России.

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