- Вот скажи мне, Джо, в чем сила? - В санкциях, конечно же. - Неправильно, в импортозамещении!

Помните, когда в самом начале санкционного противостояния американские компании заявили, что, "фсё, никогда больше вам русским не видать Coca-Cola", и запретили продавать продукцию этого предприятия в России.
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