Курилы в обмен на Донбасс? Что имел в виду Келлог, требуя от России «территориальных уступок»?

Мюнхенские заявления спецпосланника США по Украине могут означать начало «третьего передела мира» На фото: спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог на 61-й международной Мюнхенской конференции по безопасности.
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