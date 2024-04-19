Петербуржец выплатил полмиллиона рублей алиментов после возбуждения уголовного дела

Мужчина оказывал материальную помощь ребёнку нерегулярно и в малозначительных объёмах Приставы Петербурга взыскали алиментный долг в более чем 500 тысяч рублей в пользу 14-летней девочки после возбуждения уголовного дела в отношении её 36-летнего отца, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.