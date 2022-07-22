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УКРАИНА: НОВОСТИ 22.07.2022 утро

УКРАИНА: НОВОСТИ 22.07.2022 утро

Украинские ВВС за сутки потеряли штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8 Несмотря на оказываемую Западом военную помощь, Киев признается в большой нехватке вооружений и техники, активно уничтожаемой российскими войсками в ходе специальной военной операции.

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