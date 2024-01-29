«Гнать ее в шею»: россияне требуют вышвырнуть с ТВ оскандалившуюся Кудрявцеву

Ведущая попала в немилость пользователей после выходки со стаканом водыРоссийская телеведущая Лера Кудрявцева пошла на поводу эмоций во время выпуска "Привет, Андрей!", выплеснув стакан воды в лицо гостьи.
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