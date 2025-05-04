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Склады пусты: в Британии выяснили, что отдали Украине все имеющиеся запасы самоходных гаубиц калибра 155 мм

Склады пусты: в Британии выяснили, что отдали Украине все имеющиеся запасы самоходных гаубиц калибра 155 мм

В Британии небольшой скандал. Специализирующееся на освещении проблем вооруженных сил британское издание Army Technology пишет, что Великобритания, вероятно, отдала Украине все свои 155 мм самоходные гаубицы AS90, полностью опустошив армейские склады от этой техники.

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