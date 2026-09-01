Дегтярев и спецпосланник Трампа Замполли обсудили Олимпиаду-2028

Глава Минспорта РФ и Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаил Дегтярев обсудил со спецпосланником президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли Олимпийские игры 2028 года, которые будут проходить в Лос-Анджелесе.