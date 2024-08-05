Константин Крылов об утверждении: «Пушкин - негр»

Никаких национальных республик, никаких диаспор. Никакой пятой графы. Все равны, все граждане России, все русские, какие бы не были корни, но русские. Вот и беды бы не было

Ирина52

Вот как раз пятую графу убирать было не надо. Она то и заставляла нас, русских, даже рожденных и выросших в национальных республиках, помнить ,что мы русские и ощущать себя РУССКИМИ. Уничтожение этой памяти - дело рук ЕВРЕЕВ, которые хотят, чтобы все забыли, кто есть кто...