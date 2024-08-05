Когда говорят, что Пушкин негр, а Лермонтов шотландец не замечают, что этими благоглупостями льют воду на мельницу русофобии.
Константин Крылов об утверждении: «Пушкин - негр»
Комментарии
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Tatyana Fedotova
А это идиоты руководители страной глупость сделали. Нужно было сразу. Живёшь в России русский. Русский немец, русский араб, русский чеченец, русский бурят. Но прежде всего русский
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1 д.
TF
Tatyana Fedotova
Никаких национальных республик, никаких диаспор. Никакой пятой графы. Все равны, все граждане России, все русские, какие бы не были корни, но русские. Вот и беды бы не было
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1 д.
Ирина52
Вот как раз пятую графу убирать было не надо. Она то и заставляла нас, русских, даже рожденных и выросших в национальных республиках, помнить ,что мы русские и ощущать себя РУССКИМИ. Уничтожение этой памяти - дело рук ЕВРЕЕВ, которые хотят, чтобы все забыли, кто есть кто...
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1 д.
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