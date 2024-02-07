Погода угрожает празднованию Нового года по Лунному календарю

<p>Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни центральный и восточный Китай ожидают сильные снегопады и дожди, что может навредить планам миллионов китайских рабочих по возвращению домой на празднование Лунного Нового года.
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