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Агент об уходе Игнатьева из «Железничара»: «У нас оступившегося продолжают пинать, новости приобретают плохие краски. Я верю в Ивана»

Российский футболист покинул белградский клуб в конце апреля. Позже бывший главный тренер «Железничара» Ненад Михайлович заявил, что нападающий нарушил контракт, однако у него остались только хорошие впечатления от работы с Игнатьевым.

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