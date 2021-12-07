У россиян появился свой европейский «безвиз»

Cан-Марино и РФ отказались от виз. Но нам от этого ни холодно, ни жарко Вера Жердева Фото: Владимир Гердо/ТАСС Материал комментируют: Михаил Александров Разговаривают две блондинки: — Маш, поехали на выходные в Тулу? — А в Тулу виза нужна? — Маш, ты дура что ль, позвони в посольство Тулы и спроси! Этот анекдот вспомнился в связи с тем, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам республики Сан-Марино Лука Беккари в Стокгольме подписали соглашение об отмене виз.