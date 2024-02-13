Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пашинян ответил на вопрос, арестуют ли Путина в случае визита в Ереван

Пашинян ответил на вопрос, арестуют ли Путина в случае визита в Ереван

NEWS.ru Пашинян заявил, что Армения не поворачивается спиной к России Никол Пашинян Армения не поворачивается спиной к России, в частности в оборонной сфере, задача страны — диверсифицировать отношения с партнерами, что сейчас и делается, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Daily Telegraph.

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