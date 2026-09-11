Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

19 подписчиков

В Бурятии полиция пресекла сбыт менеджером по продаже мяса почти 14 000 пачек нелегальных сигарет

В Бурятии полиция пресекла сбыт менеджером по продаже мяса почти 14 000 пачек нелегальных сигарет

Совместными усилиями следователей следственной части СУ МВД по Республике Бурятия и оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Улан-Удэ пресечена противоправная деятельность 36-летнего местного жителя, осуществлявшего оборот немаркированной табачной продукции в целях её дальнейшего сбыта.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым