В Бурятии полиция пресекла сбыт менеджером по продаже мяса почти 14 000 пачек нелегальных сигарет

Совместными усилиями следователей следственной части СУ МВД по Республике Бурятия и оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Улан-Удэ пресечена противоправная деятельность 36-летнего местного жителя, осуществлявшего оборот немаркированной табачной продукции в целях её дальнейшего сбыта.
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