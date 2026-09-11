В Бурятии полиция пресекла сбыт менеджером по продаже мяса почти 14 000 пачек нелегальных сигарет

Совместными усилиями следователей следственной части СУ МВД по Республике Бурятия и оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Улан-Удэ пресечена противоправная деятельность 36-летнего местного жителя, осуществлявшего оборот немаркированной табачной продукции в целях её дальнейшего сбыта.