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Перечислены продукты, убивающие мозг

Перечислены продукты, убивающие мозг

Список составила врач-натуропат Жанин Боуринг. Ряд продуктов губительно влияют на работу мозга. Употребление их уничтожает здоровые клетки и вызывает проблемы с памятью, рассказала врач-натуропат Жанин Боуринг из США, пишет Daily Express.

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