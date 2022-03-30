В учебном центре военной полиции завершились курсы переподготовки

В учебном центре военной полиции завершились курсы переподготовки

В ходе полевых занятий, входящих в программу переподготовки, был апробирован Боевой устав военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

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