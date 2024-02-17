МИД России: после освобождения Абухбы в Абхазии стало небезопасно для россиян

МИД России предупредил российских граждан о возникшей опасности отдыха в Абхазии. По данным российского внешнеполитического ведомства, второго февраля 2024 года абхазский гражданин Эдгар Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел из колонии на свободу.