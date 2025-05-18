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Вице-президент США Вэнс может посетить Израиль после визита Трампа

Вице-президент США Вэнс может посетить Израиль после визита Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует визит в Израиль 20 мая с целью укрепления отношений. Визит следует за поездкой президента Трампа на Ближний Восток, где были заключены соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ.

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