Вице-президент США Вэнс может посетить Израиль после визита Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует визит в Израиль 20 мая с целью укрепления отношений. Визит следует за поездкой президента Трампа на Ближний Восток, где были заключены соглашения с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ.