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Царьград

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Психолог Зберовский рекомендовал отказаться от денег за отметки

Психолог Зберовский рекомендовал отказаться от денег за отметки

Психолог Андрей Зберовский в интервью «Вечерней Москве» рекомендовал родителям не платить детям за хорошие оценки, чтобы избежать формирования у них материальной мотивации к учёбе.

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